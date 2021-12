Unbekannte beschädigen Tür von Sendener Corona-Testzentrum

Einen Schaden von rund 200 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, als er gegen die Tür des Testzentrums trat.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben die Tür des Corona-Testzentrums in der Danziger Straße in Senden beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr. Der Türgriff an der Metalltür wurde dabei beschädigt. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass durch einen Tritt der Türgriff nach innen gedrückt und somit beschädigt wurde, einen Einbruchsversuch schließen die Ermittler aus. Weitere Beschädigungen waren nicht vorhanden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei Senden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht daher Zeugen, die sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 melden sollen. (AZ)