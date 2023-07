Unbekannte bewerfen Hausfassade in Senden mit Eiern

Einen Schaden im vierstelligen Bereich haben eine oder mehrere Personen nachts am Haus eines Gastronomiebetriebs in Senden angerichtet.

In der Nacht auf Samstag haben eine oder mehrere unbekannte Personen erheblichen Schaden an der Hausfassade eines Gastronomiebetriebes an der Kemptener Straße in Senden angerichtet. Nach Polizeiangaben wurde das Haus mit Eiern beworfen, was zu einem Sachschaden im vierstelligen Bereich führte. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Rufnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)