Unbekannte brechen Auto in Senden auf und stehlen Geld sowie Schuhe

Vermutlich weil eine Seitenscheibe ein Stück weit geöffnet war, konnten Unbekannte ein Auto in Senden knacken. Was sie darin fanden, nahmen sie mit.

Unbekannte haben in Senden in der Nacht auf Dienstag ein Auto in der Borsigstraße aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelang das vermutlich durch eine nicht vollständig geschlossene Seitenscheibe.

Aus dem Fahrzeug wurden ein Geldbeutel und Schuhe entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (AZ)