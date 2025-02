Unbekannte brechen Kleintransporter in Senden auf

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag 17 Uhr und Sonntag 15 Uhr einen Kleintransporter in Senden aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug am Fahrbahnrand der Straße Zum Baggersee in Senden geparkt.

Täter entwenden Baumaschinen aus Kleintransporter in Senden

Die Täter entwendeten anschließend verschiedene Baumaschinen aus der Ladefläche. Die Polizei konnte den entstandenen Schaden zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffern und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07307 91000-0 zu melden. (AZ)