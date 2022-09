Unbekannter stiehlt Handtasche aus Einkaufskorb

Während der Anprobe lässt eine Kundin ihre Handtasche im Einkaufskorb eines Kleidungsgeschäfts in Senden liegen. Die Chance nutzt ein Dieb aus und stiehlt Bargeld.

In Senden ist eine Frau Opfer eines Diebstahls geworden. Nach Angaben der Polizei probierte sie in einem Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße mehrere Artikel an und ließ dabei ihre Handtasche in Einkaufskorb. Diesen Leichtsinn nutzte ein unbekannter Täter oder eine Täterin aus und stahl die Handtasche samt Inhalt. Im Bereich der Toiletten entnahm die Person das Bargeld und ließ die Tasche dort zurück. (AZ)