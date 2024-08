Unbekannte öffnen Auto in Senden gewaltsam

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein in der Hauptstraße in Senden abgestelltes Auto eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten sie den blauen Kia, der auf Höhe der Hausnummer 43 parkte, durch massive Gewalteinwirkung. Anschließend versuchten die Täterinnen oder Täter wohl den Pkw kurzzuschließen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Polizei Senden bittet nach Einbruch in Auto um Hinweise

Die Polizei Senden bittet alle, die Hinweise zur Tat oder den Täterinnen oder Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)