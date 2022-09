Unbekannte Person beschmiert zwei Anwesen in Senden mit Lackfarbe

In der Egerländerstraße in Senden ist durch das Aufbringen von Lackfarbe ein erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Egerländerstraße in Senden sind zwei Grundstücke mit Lackfarbe verunstaltet worden. Die Tat ereignete sich dem Polizeibericht zufolge im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr. Die unbekannte Person - möglicherweise waren es auch mehrere - beschädigte eine Grundstückseinfahrt, einen Zaun sowie ein Einfahrtstor durch das Aufbringen von Lackfarbe und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Rufnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)