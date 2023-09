Unbekannte Person fährt Kleinbus auf Parkplatz in Ay an und flüchtet

Auf dem Parkplatzes des Möbelhauses in Senden-Ay ist am Mittwoch ein Kleinbus beschädigt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Auf dem Parkplatz des Möbelhauses in Senden-Ay ist am Mittwoch zwischen 16 und 19 Uhr ein Kleinbus angefahren und beschädigt worden. Die Person, die den Unfall verursacht hat, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Kleinbus entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum Verursacher oder der Verursacherin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Diese hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)