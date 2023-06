Präparierte Hundeköder in Senden ausgelegt: Polizei bittet um Hinweise

Ein Spaziergänger findet in Senden mehrere mit Schrauben versehene Wurstköder. Polizisten stellen diese sicher und leiten ein Strafverfahren ein.

Eine bislang unbekannte Person hat im Bereich „Bei der Illersäge“ in Senden mehrere Hundeköder verteilt. Dem Polizeibericht zufolge teilte ein Spaziergänger am Montagmorgen mit, dass in der Nähe des dortigen Spielplatzes mehrere mit Schrauben versehene Wurststücke liegen. Die eintreffende Polizeistreife stellte die Köder sicher und leitete ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)