Senden

vor 16 Min.

Unbekannte Person wirft Fensterscheibe in Senden ein

An einem Gebäude an der Holsteinerstraße in Senden ist ein Fenster beschädigt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Vermutlich mit einem Stein hat eine unbekannte Person in Senden eine Fensterscheibe eingeworfen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 18. März, und Montag, 21. März, in der Holsteinerstraße. Betroffen ist ein Fenster an der nördlichen Fassade des Gebäudes der Lebenshilfe Donau-Iller. Beschädigtes Fenster in der Holsteinerstraße in Senden: Polizei sucht Zeugen Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Themen folgen