Unbekannte Person wirft in Senden Eier auf Auto und zersticht Reifen

Eine unbekannte Person hat ein Auto in Senden beschädigt. Die Polizei ermittelt.

In den vergangenen Tagen ist ein Auto, das in der Bahnhofstraße in Senden stand, beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Sendener Bahnhofstraße ist in den vergangenen Tagen ein geparktes Auto beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person zerstach nach Angaben der Polizei mit einem unbekannten Gegenstand den rechten Vorder- und den rechten Hinterreifen. Außerdem bewarf der oder die Unbekannte das Fahrzeug noch mit rohen Eiern. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 26. Februar, 12 Uhr, und Dienstag, 1. März, 16.25 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Hinweise zu der Person oder zum Tathergang nimmt die Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 entgegen. (AZ)

