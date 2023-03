Unbekannte Person zersticht Reifen in Senden

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt ein geparktes Auto in der Jahnstraße in Senden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Samstag hat eine unbekannte Person einen Reifen an einem geparkten Auto in Senden zerstochen. Dem Polizeibericht zufolge stand der Wagen in der Jahnstraße, der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 0 und 4 Uhr.

Der Reifen konnte nicht mehr repariert werden, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 250 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung zu setzen. (AZ)