Unbekannte schmieren Hakenkreuze an verschiedene Orte in Senden

Hakenkreuze und ein Männchen mit Hund: In Senden beschmieren Unbekannte unter anderem eine Autoscheibe.

Unbekannte haben in Senden mehrere Orte mit Hakenkreuzen beschmiert. Wie die Polizei meldet, bemerkte das städtische Ordnungsamt am Dienstag ein Hakenkreuz sowie ein Strichmännchen mit Hundeleine und Hund im Bereich des Radweges bei der Illersäge. Eine ähnliche Zeichnung fanden die Mitarbeitenden vergangenen Monat auf der Brücke im Bereich der Tennisanlagen in Richtung der nördlichen Waldseen.

Zudem bemalte ein unbekannter Täter oder eine Täterin in der Nacht zum Mittwoch die Windschutzscheibe eines Autos. Er oder sie schmierte mit rotem Lippenstift ein Hakenkreuz auf die Scheibe. Der Wagen stand in der Stormstraße. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei Senden unter Telefon 07307/910000 entgegen.

Erst in der vergangenen Woche meldete die Polizei mehrere Hakenkreuz-Zeichnungen auf einem Geh- und Radweg in Elchingen. Die verfassungswidrigen Symbole waren mit einer öligen Substanz auf den Boden aufgezeichnet worden. Hinweise zu diesem Fall können unter der Nummer 0731/80130 gemeldet werden. (AZ)

