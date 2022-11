Unbekannte spielen an Halloween üble Streiche in Senden

In der Halloween-Nacht sind mehrere Gebäude in Senden beschädigt worden. Unter anderem haben Unbekannte das Rathaus auf gesamter Länge mit Eiern beworfen.

In Senden haben Unbekannte an Halloween ihr Unwesen getrieben und drei Gebäude beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, besprühten sie eine Garagenwand in der Römerstraße mit schwarzer Farbe. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zudem wurde die Fassade des Möbelhauses Inhofer in der Germanenstraße mit Steinen beworfen. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 1000 Euro. Unbekannte warfen außerdem Eier auf das Rathaus. Die gesamte Länge der Fassade wurde dabei verschmutzt. Ungefähr 1000 Euro kosten die erforderlichen Reinigungsarbeiten. Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (AZ)