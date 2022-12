Senden

Unbekannte stehlen Kasse aus Bäckereifiliale in Senden

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Hauptstraße in Senden.

Durch ein Fenster an der Rückseite des Hauses gelangen Einbrecher in die Filiale einer Bäckerei in Senden. Sie richten Sachschaden an und entwenden Bargeld.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckereifiliale an der Hauptstraße in Senden eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich im Zeitraum zwischen 19 bis etwa 4 Uhr Zutritt durch ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes. Im Verkaufsbereich entwendeten die Einbrecher die Kasse samt Bargeld. Den angerichteten Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

