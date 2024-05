Unbekannte werfen Scheibe eines Autos in Senden mit einem Stein ein

Die Scheibe eines Autos in Senden wurde vergangene Woche mit einem Stein eingeworfen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag auf Donnerstag die Seitenscheibe eines Autos auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Berliner Straße in Senden eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich in dem Auto keine Wertgegenstände, weswegen nichts gestohlen werden konnte.

Polizei bittet um Hinweise zu der eingeworfenen Autoscheibe in Senden

Es entstand jedoch ein Sachschaden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sind unter der Telefonnummer 07307 910000 zu melden. (AZ)