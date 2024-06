Unbekannte zerkratzen Auto in Senden

Ein Auto parkt in der Hauptstraße in Senden und wird von Unbekannten zerkratzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat.

Ein in der Hauptstraße in Senden geparktes Auto ist am Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand und konnten unerkannt entkommen.

Schaden an zerkratztem Auto in Senden ist nicht unerheblich

An dem Auto entstand laut Polizeiangaben ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07307 91000-0 zu melden. (AZ)