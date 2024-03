Unbekannter beschädigt Auto in Senden und flüchtet

Ein Autofahrer parkt an der Kemptener Straße in Senden. Als er kurz darauf zurückkehrt ist seine Stoßstange beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr ein Auto in Senden beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia parkte sein Auto nach Angaben der Polizei auf einem Parkplatz in der Kemptener Straße auf Höhe von Hausnummer 19.

Bei dem Vorfall in Senden entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro

Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Stoßstange rechtsseitig beschädigt war. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Senden bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07307 91000-0 zu melden. (AZ)