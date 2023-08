Unbekannter beschädigt Eingangstüre eines Supermarkts in Senden

Auf mindestens 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den jemand an einem Supermarkt in Senden verursacht hat. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizeistation Senden sucht Zeuginnen und Zeugen einer Sachbeschädigung. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 3. August, 20.30 Uhr, und Freitagmorgen, 4. August, 6 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in Senden an der Borsigstraße gegen die Eingangstüre eines Supermarktes. Wie die Polizei mitteilt, zerbrach die Glasscheibe dabei vollständig und es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07307/910000 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)