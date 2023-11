Unbekannter beschädigt Lastwagen und macht sich aus dem Staub

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht in Senden. Ein Unbekannter hat einen Lastwagen angefahren und ist dann einfach weggefahren.

In der Nacht auf Freitag hat ein Unbekannter in Senden einen Lastwagen beschädigt und Fahrerflucht betrieben. Der Lkw stand auf dem Parkplatz einer Firma in der Daimlerstraße. Eine unbekannte Person fuhr den Lastwagen laut Polizeibericht an, beschädigte ihn dabei und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Den Schaden am beschädigten Lkw schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht sie davon aus, dass der Fahrer eines anderen Lastwagens den Unfall verursacht hat. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)