Senden

vor 48 Min.

Unbekannter beschmiert Fassade der St.-Jodok-Kirche in Senden

Mit Wachsmalkreide hat jemand einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an der Kirche St. Jodok in Senden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat eine unbekannte Person an der Fassade der Kirche St. Jodok in Senden angerichtet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Donnerstag. Der oder die Unbekannte bemalte nach bisherigen Ermittlungen mit Wachsmalkreide diverse Buchstaben an die Fassade und den Eingangsbereich der Kirche. Ein politischer Hintergrund kann derzeit ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)

