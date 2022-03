Unbekannter demoliert Auto in Senden

Am Samstag wurde ein blauer Peugeot in der Sendener Hauptstraße beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Am Samstag im Zeitraum von 17.30 bis 19 Uhr ist ein blauer Peugeot in der Hauptstraße in Senden zu Schaden gekommen. Wie die Polizeiinspektion Neu-Ulm mitteilt, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerseite und riss eine Türgriffabdeckung ab.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Senden unter Telefon 07307/10000 zu melden. (AZ)