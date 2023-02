Unbekannter fährt gegen Verkehrsschild und flüchtet

Die Polizei will derzeit herausfinden, wer einen Wegweiser mit der Aufschrift "Stadtmitte" in Senden beschädigt hat.

Noch ist unklar, wer in Senden ein Verkehrszeichen angefahren und beschädigt hat. Wie die Poliezi berichtet, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Samstagabend zwischen 21.30 Uhr und 23.05 Uhr am Kreisverkehr in der Hauptstraße/Ulmer Straße. Offensichtlich fuhr die Verursacherin oder der Verursacher mit ihrem beziehungsweise seinem Fahrzeug in den Kreisverkehr ein, kam von der Fahrbahn ab, und touchierte den Wegweiser "Stadtmitte" auf der dortigen Verkehrsinsel.

Unbekannte Person flüchtet von der Unfallstelle in Senden

Dadurch wurde das Verkehrsschild verbogen und ein Standfuß abgebrochen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 250 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07307/910000 zu melden. (AZ)