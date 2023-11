Senden

10:06 Uhr

Unbekannter Mann überfällt Supermarkt in Senden

Nach einem Überfall auf einen Verbrauchermarkt an der Hauptstraße in Senden bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

In einem Verbrauchermarkt in Senden schiebt ein Mann eine Mitarbeiterin zur Seite und greift in die Kasse. Dann flüchtet er. Eine Fahndung bleibt erfolglos.

Mit einer großangelegten Fahndung hat die Polizei am Mittwoch nach einem Mann gesucht, der gegen 17.40 Uhr einen Supermarkt an der Hauptstraße in Senden überfallen hat. Dem Polizeibericht zufolge schob der Unbekannte die Kassiererin bei einem Kassiervorgang mit einfacher Gewalt auf die Seite. Anschließend griff er in die offene Kasse und nahm einige Geldscheine heraus. Dann flüchtete der Täter aus dem Markt auf die Hauptstraße in Richtung Bahngleise. Die völlig perplexe Mitarbeiterin rief sofort die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Mann jedoch bereits unerkannt verschwunden. Überfall in Senden: Die Polizei bittet zwei junge Kundinnen, sich zu melden Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte die Fahndung konnte nicht zur Ergreifung des Täters führen. Laut Zeugenaussagen ist der Mann etwa. 1,80 Meter groß, er trug eine schwarze Corona-Schutzmaske, eine dunkle Mütze und eine schwarze Stoffjacke. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeistation Senden und den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen und zum Täter können jederzeit unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizei abgegeben werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sich zur Tatzeit im Supermarkt aufgehalten haben, sich zu melden. Der Zeugenaufruf richtet sich laut Polizeibericht insbesondere auf zwei Kundinnen im Alter zwischen etwa 18 und 20 Jahren, die sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Kassenbereich des Marktes aufgehalten haben. (AZ)

