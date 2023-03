Unbekannter schlägt Fenster in Vereinsheim ein

In einem Sendener Vereinsheim hat jemand eine Fensterscheibe zerstört, weil er Geld stehlen wollte. Die Polizei sucht nun Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin ist in ein Sendener Vereinsheim eingebrochen und hat dort Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Einbruch zwischen dem 6. und dem 14. März.

Der bislang unbekannte Täter schlug mithilfe einer Glasflasche eine Fensterscheibe in dem Vereinsheim im Pfarrer-Moog-Weg ein und öffnete dann eine Geldkassette, die auf dem Fensterbrett lag. Da sich kein Geld in der Geldkassette befand, hörte der Täter auf und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Vereinsheim wurde laut Polizei danach nicht noch einmal betreten.

Die Polizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)