Unbekannter schlägt Glasscheibe an einem Sendener Sportheim ein

Aktuell ermittelt die Polizei, wer die Eingangstüre am Sportheim in Senden beschädigt hat.

Bislang ist unklar, wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Glasfront der Eingangstüre am Sportheim in der Illerstraße kaputt- gemacht hat. Mit welchem Gegenstand der Täter oder die Täterin am Werk war, ist ebenfalls unbekannt. Das teilt die Polizei mit.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07307910000 zu melden.

