Unbekannter schraubt Kennzeichen ab und nimmt sie mit

Die Polizei versucht herauszufinden, wer in Senden die Kennzeichen an einem geparkten Opel abgeschraubt und gestohlen hat.

Eine bislang unbekannte Person hat in Senden die beiden Kennzeichen eines geparkten Autos gestohlen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend, im Zeitraum von 19 bis 21 Uhr, in der Borsigstraße. Der Täter oder die Täterin schraubte sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen an einem schwarzen Opel ab.

Wenig später wurden die Kennzeichen in einem Papierkorb am Bahnhof gefunden. Wer Hinweise zur Tat oder zur verantwortlichen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefonnummer 07307/910000 in Verbindung zu setzen. (AZ)