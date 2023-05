Unbekannter stiehlt Bienenstock

Ein Unbekannter hat einen Bienenstock samt Volk in Senden gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Senden ist ein Bienenstock samt Volk verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Stock mit dem gesamten Bienenvolk in Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag durch einen bislang unbekannten Täter in Hittistetten bei den dortigen Schrebergärten entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)