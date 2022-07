Unbekannter stößt Mann in Senden zu Boden und stiehlt Bargeld

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Raubes in Senden. Der Täter erbeutete zwar nicht viel, das Opfer wurde bei dem Vorfall aber am Kopf verletzt.

Ein 57 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Senden von einem unbekannten Mann geschubst worden und dadurch zu Boden gestürzt. Daraufhin entwendete ihm der Täter nach Angaben der Polizei einen geringen Geldbetrag. Der Geschädigte zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen am Kopf zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, nachdem die Tat gemeldet worden war. Trotzdem konnten die Beamtinnen und Beamten den Täter bislang nicht ermitteln. Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet deshalb Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall im Bereich der Gartenstraße in Senden beobachtet haben, sich unter der Telefonnummert 07309/9655-0 zu melden. (AZ)