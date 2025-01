Unbekannter versucht Juwelier in Senden falsche Goldzähne zu verkaufen

Ein Unbekannter hat versucht, einem Juwelier im Iller-Center in Senden am frühen Mittwochabend falsche Goldzähne zu verkaufen. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Juwelier bei näherer Prüfung fest, dass es sich um Falschgold handelte. In diesem Moment habe der etwa 40-Jährige die Flucht ergriffen.

Polizei bittet nach versuchtem Betrug in Senden um Hinweise

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Mann nicht mehr finden und bittet alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07307 910000 zu melden. (AZ)