Unbekannter verteilt erneut Schrauben auf einer Straße in Senden

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr beschäftigt die Polizei in Senden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Polizei in Senden ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In der Nacht auf Mittwoch, so teilt die Polizei mit, hat ein bislang unbekannter Täter erneut Montageschrauben auf Gehwege und auf eine Straße gelegt. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits am 11. Februar ereignet.

Im jüngsten Fall wurden die Schrauben beginnend auf Höhe der Ampel Lange Straße/Zedernstraße bis hin zur Werner-Ziegler-Mittelschule beiderseits auf den Gehwegen und auf der Fahrbahn verteilt. Vermeintliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)