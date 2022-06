Unbekannter zerkratzt geparktes Auto in Senden

Die Polizei nimmt Hinweise zu einem zerkratzten Auto in Senden entgegen. Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht zum Donnerstag hat jemand in der Grillparzerstraße in Senden ein geparktes Auto zerkratzt. Mit welchem Gegenstand er oder sie sich an der rechten Seite des Fahrzeugs zu schaffen machte, ist nicht bekannt. Die Höhe des Schadens liegt bei rund 1000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0, zu melden. (AZ)