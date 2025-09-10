Icon Menü
Senden und Vöhringen arbeiten bei der kommunale Wärmeplanung nicht mehr zusammen

Senden/Vöhringen

Senden und Vöhringen arbeiten bei der kommunalen Wärmeplanung nicht mehr zusammen

Künftig gehen die beiden Nachbarkommunen beim Thema Wärmeplanung getrennte Wege. Warum eine Kooperation mittlerweile wohl nicht mehr sinnvoll scheint.
Von Annemarie Rencken
    Unter anderem beim Thema Fernwärme spielen in Vöhringen und Senden unterschiedliche Anbieter eine Rolle.
    Unter anderem beim Thema Fernwärme spielen in Vöhringen und Senden unterschiedliche Anbieter eine Rolle. Foto: Felix Ebert (Symbolbild)

    Während Roggenburg, Illertissen und weitere Kommunen im Landkreis Neu-Ulm bei der Wärmeplanung an einem sprichwörtlichen Strang ziehen, gehen Vöhringen und Senden bei diesem Thema künftig getrennte Wege. Ende 2023 hatten die beiden Städte eine Kooperation beschlossen, knapp zwei Jahre später hat sich die Lage jedoch verändert: Die Interessen der beiden Nachbarstädte laufen bei diesem Aspekt mittlerweile auseinander, erklärte Sendens Klimaschutzmanager Herwig Walter dem Stadtrat vor Kurzem, als dieser sich mit der kommunalen Wärmeplanung auseinandersetzte.

