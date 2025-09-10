Senden und Vöhringen arbeiten bei der kommunalen Wärmeplanung nicht mehr zusammen

Während Roggenburg, Illertissen und weitere Kommunen im Landkreis Neu-Ulm bei der Wärmeplanung an einem sprichwörtlichen Strang ziehen, gehen Vöhringen und Senden bei diesem Thema künftig getrennte Wege. Ende 2023 hatten die beiden Städte eine Kooperation beschlossen, knapp zwei Jahre später hat sich die Lage jedoch verändert: Die Interessen der beiden Nachbarstädte laufen bei diesem Aspekt mittlerweile auseinander, erklärte Sendens Klimaschutzmanager Herwig Walter dem Stadtrat vor Kurzem, als dieser sich mit der kommunalen Wärmeplanung auseinandersetzte.
Senden/Vöhringen
