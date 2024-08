Senden entwickelt neues Gewerbegebiet mit Zahntechnik-Firma Bredent

Seit 2015 wurden Gespräche geführt, nun sind die Pläne für das Gewerbegebiet „St.-Florian-Straße I“ konkret: In einer gemeinsamen Pressemitteilung gaben die Stadt Senden und die Firma „Bredent GmbH & Co. KG“ bekannt, dass sie gemeinsam südlich der St.-Florian-Straße und direkt neben den hier bestehenden und geplanten Gewerbeflächen „ein weiteres Areal für Firmenansiedlungen“ entwickeln werden.

Den Großteil der hiervon betroffenen Fläche besitzt Bredent: Das Sendener Zahntechnik-Unternehmen will dort auf 20.000 Quadratmetern einen neuen Verwaltungs- und Schulungssitz bauen. Weitere 9000 Quadratmeter Gewerbefläche befinden sich im Eigentum der Stadt, die diese nach neuen Vergabekriterien an Firmen verkaufen möchte.

Sendener Zahntechnik-Spezialist Bredent behält derzeitigen Standort in Witzighausen

Das Sendener Traditionsunternehmen Bredent, das heuer seinen 50. Geburtstag feiert, hat bereits einen Standort in der Weißenhorner Straße, unweit des Bahnhofs in Witzighausen. Diesen Sitz will die Firma behalten, auch wenn der neue Standort planmäßig bis 2030 fertiggestellt sein soll.

Los mit den Bauarbeiten geht es nächstes Jahr: Dann entstehen an der Siemensstraße im Sendener Norden Räume für die zentrale Verwaltung des Zahntechnik-Experten und für Schulungen für die insgesamt mehr als 600 Mitarbeitenden, die global verteilt in über 80 Ländern arbeiten. Im neuen Gewerbegebiet sollen dann außerdem Räumlichkeiten entstehen, in denen Seminare und Workshops für die Kundinnen und Kunden abgehalten werden können.

Außerdem setze die Sendener Firma künftig auf ein automatisches Kleinteilelager, das dabei helfen soll, die Bestände präziser zu verwalten und die Geschwindigkeit der Abläufe zu steigern. Der Zahntechnik-Spezialist stellt neben zahntechnischen auch zahnmedizinische Produkte wie Implantate her. „Wir sind stolz darauf, mit diesem Projekt einen wichtigen Schritt in die Zukunft zu gehen“, sagt Nils Brehm, Geschäftsführer von Bredent.

Welche Kriterien Senden für die Vergabe der Gewerbeflächen anlegt

Für Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ist die Entwicklung des Gewerbegebiets „St.-Florian-Straße I“ gemeinsam mit Bredent eine „Win-Win-Situation“ für beide Partner. Sie freue sich über das deutliche Bekenntnis der Firma zum Standort Senden und darüber, das Unternehmen in der Stadt halten zu können.

Nun gehe es für die Stadt darum, Firmen für die städtischen 9000 Quadratmeter im neuen Gewerbegebiet zu gewinnen. „Wir gehen dabei konsequent unseren neuen Weg weiter, der nicht allein auf Verkaufserlöse, sondern auf eine gesunde Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Senden setzt“, sagt Schäfer-Rudolf.

Es entscheide demnach nicht „der schnelle Euro“, sondern eine Reihe anderer Kriterien: Unter anderem die Zahl der Mitarbeitenden, die erwartete Gewerbesteuer, die Nachhaltigkeit des Unternehmens und dessen Branche. Angesichts der Nähe zum Wohngebiet sei etwa produzierendes Gewerbe laut Schäfer-Rudolf ausgeschlossen.

Ursprünglich war noch nicht vorgesehen gewesen, dass Senden an diesem Standort eine eigene Gewerbefläche erhält. Diese Entwicklung habe sich erst Ende 2021 abgezeichnet und sei „für uns toll“, sagt Schäfer-Rudolf. Gewerbeflächen seien in Senden „eigentlich eher rar“. Erst vor kurzem hatte sich das Gewerbegebiet „Am Kieswerk“ entwickelt. Das Gewerbegebiet „St.-Florian-Straße III“ muss derzeit hingegen noch das Ende archäologischer Ausgrabungen abwarten. (mit AZ)