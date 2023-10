Unfall beim Ausparken in Senden: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Senden. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben?

Nach einer Unfallflucht in Senden sucht die Polizei nach Menschen, die den Vorfall beobachtet haben. Laut Bericht kam es am Samstag zwischen 9.10 und 10.20 Uhr auf dem Parkplatz des Volksfestplatzes in der Danzinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei ausparkenden Fahrzeugen. In Folge dessen entfernte sich ein Fahrer mit seinem weißen Daimler Chrysler vom Ort des Geschehens, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 zu wenden. (AZ)