Unfall beim Linksabbiegen in Senden: 6000 Euro Schaden

Zwei Autos sind am Montag in Senden ineinander gekracht. Der Schaden durch den Unfall: Mehrere Tausend Euro.

Zwei Autos sind am Montagmorgen in Senden zusammengestoßen. Der Polizei zufolge fuhr gegen 6 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer auf der Berliner Straße in Richtung Süden. Beim Abbiegen nach links in die Königsberger Straße übersah er das entgegenkommende Auto einer 22-jährigen Frau. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (AZ)