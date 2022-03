Unfall im Stadtpark in Senden: Wo ist der Fahrer des Autos?

Bürger informieren die Polizei über ein Auto, das im Stadtpark in Senden in eine Hecke gefahren ist. Vor Ort ist der Fahrer allerdings nicht anzutreffen.

Ein Auto stehe verunfallt in einer Hecke im Sendener Stadtpark: Diese Information haben Bürger am Montagvormittag der Polizei mitgeteilt. Tatsächlich stellte eine Streife laut Polizeibericht vor Ort fest, dass ein blauer VW Passat von der Holsteinerstraße über den Geh- und Radweg in Richtung Stadtpark gefahren war. Das Fahrzeug kam dann nach links vom Weg ab, streifte einen Baum, drehte sich und kam letztlich mit dem Fahrzeugheck in einer Hecke zum Stehen.

Die Polizei Weißenhorn bittet nach dem Unfall um Hinweise

Der Fahrer war an der Unfallstelle nicht anzutreffen. Erste Ermittlungen der Polizei lassen vermuten, dass der Fahrzeughalter mit dem VW unterwegs war. Aktuell ist aber nicht bekannt, wo er sich aufhält. Die Ermittlungen dauern an. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. (AZ)