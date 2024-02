Unfallflucht auf Gartencenter-Parkplatz

Jemand hat in Senden Kratzer an der Stoßstange eines Autos hinterlassen. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Berliner Straße in Senden gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Samstag. Der Fahrer stellte seinen silbernen Skoda Superb gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 16.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er mehrere Kratzer an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)