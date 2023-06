Unfallflucht: Auto wird auf Tankstellengelände in Senden angefahren

Ein unbekannter Autofahrer hat sich in Senden aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet?

Am Sonntagnachmittag hat eine unbekannte Person ein graues Auto angefahren und beschädigt, das auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kemptener Straße in Senden abgestellt war. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem VW Golf entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwas mehr als 1000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn (Telefonnummer: 07309/9655-0) zu melden. (AZ)