Unfallflucht in Senden: Geparktes Auto angefahren

Jemand hat in Senden ein geparktes Auto angefahren und sich dann nicht um den Schaden gekümmert. Die Besitzerin erstattete Anzeige.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Senden. Am Freitagvormittag parkte demnach eine 23-Jährige ihren Citroën auf dem Parkplatz eines Lebensmittel- und Elektronikmarktes in der Berliner Straße. Als sie nach ihrem Einkaufsbesuch wieder zu ihrem Auto kam, musste sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Im Anschluss begab sich die Frau zur Polizeiinspektion Neu-Ulm und erstattete Anzeige. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 500 Euro. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn, Telefon 07309/96550, melden. (AZ)