Ungemeldeter Protest: 30 "Spaziergänger" in Senden unterwegs

In Senden kam es erneut zu einer nicht angemeldeten Demonstration. Mit Kerzen zogen rund 30 Menschen durch die Innenstadt, um gegen Coronamaßnahmen zu protestieren.

Durchwegs friedlich verlief eine nicht angemeldete Versammlung am Montagabend in Senden. Das teilt die Polizei so mit. Gegen 18 Uhr trafen sich etwa 30 Teilnehmer am Marktplatz, um mit einem Spaziergang durch die Sendener Innenstadt ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen deutlich zu machen. Zum Teil hatten sie Teelichter dabei. Zu Beeinträchtigungen kam es laut Polizei nicht. (AZ)