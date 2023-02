Vater und Sohn werden durch Stromschlag in Senden verletzt

Ein 51-Jähriger schaut in Senden nach der Ursache eines Stromausfalls in seiner Wohnung. Dabei kommt es zu einer Explosion mit gravierenden Folgen.

Beim Versuch, die Stromversorgung im Haus wiederherzustellen, hat sich ein Mann in Senden schwere Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Auch sein Sohn wurde verletzt.

Dem Polizeibericht zufolge fiel am Sonntag gegen 14.40 Uhr der Strom in der Wohnung des Mannes in einem Hochhaus an der Bahnhofstraße aus. Der 51-Jährige wollte deshalb den Stromfluss mit einem spitzen Gegenstand kontrollieren. Dabei kam es jedoch zu einer Explosion, bei der der 51-Jährige schwer verletzt wurde. Sein 20-jähriger Sohn erlitt leichte Verletzungen, er wurde ambulant behandelt.

In Bereichen des Hochhauses in Senden fiel länger der Strom aus

Teile des Mehrfamilienhauses waren nach weiteren Angaben der Polizei längere Zeit ohne Stromversorgung. Ein Notdienst des Stromversorgers reparierte noch am Sonntag den Defekt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. (AZ)