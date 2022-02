Verkehrszeichen beschädigt: Langer Stau rund um das Hittistetter Dreieck

Ein Unbekannter beschädigt mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild am Hittistetter Dreieck. Zur Reparatur ist die Autobahn zwei Stunden lang gesperrt.

Kleiner Unfall, große Folgen. Ein bislang Unbekannter hat am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen, das über der Fahrbahn an einer Schilderbrücke an der A7 beim Hittistetter Dreieck angebracht war, beschädigt. Laut Polizei wurde das Schild teilweise abgerissen und hing herunter.

Bei der zuständigen Autobahnpolizei in Günzburg wurde der Unfall bereits rekonstruiert. So könnte er sich zugetragen haben: Die Polizei geht davon aus, dass er von einem Lastwagen, möglicherweise einem Müllcontainerfahrzeug, verursacht wurde. Im Bericht heißt es: "Möglicherweise hatte sich durch eine Windböe der Deckel des Containers geöffnet und stellte sich nach oben. Bei der Durchfahrt unter der Schilderbrücke dürfte die geöffnete Klappe das blaue Verkehrszeichen heruntergerissen haben." Noch wird freilich nur über die Ursache spekuliert, die Polizei sucht aber unter der Telefonnummer 08221/919311 Zeugen des Unfalls.

Zur Beseitigung des Schadens in Höhe von 20.000 Euro mussten beide Fahrstreifen der A7 für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Norden wurde über den Seitenstreifen geleitet. Es ergab sich ein Rückstau von etwa acht Kilometern.