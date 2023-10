Verlorene Mülltüte führt zu Unfall

Ein Fahranfänger muss auf der B28 bei Senden einem gefüllten Müllsack ausweichen. Dadurch kommt es zu einem Unfall.

In Senden hat am Sonntagnachmittag eine verlorene Mülltüte einen Unfall ausgelöst. Ein 18-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei auf der B 28 unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Hittistetten verlassen. Auf dem Ausfädelungsstreifen lag eine gefüllte Mülltüte, welcher der junge Mann ausweichen musste. Ein nachfolgender Fahrer erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn und leitet ebenfalls ein Ausweichmanöver ein. Hierbei stieß er seitlich mit dem Auto des 18-Jährigen zusammen.

Bei dem Unfall wurde laut Polizeiangaben niemand verletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8500 Euro. Die Streife der Verkehrspolizei Günzburg fand den gefüllten Müllsack und entfernte ihn von der Fahrbahn. Einen Verlierer der Mülltüte machten die Beamten nicht aus. Die Verkehrspolizei Günzburg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder der Person machen können, die den Müllsack auf der Autobahn verloren hat, sich telefonisch unter 08221/919-311 zu melden. (AZ)