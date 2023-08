Vermeintliche Spendensammlung in Senden entpuppt sich als Falle

Ein Mann will in Senden etwas Gutes tun, wird dabei jedoch bestohlen. Der Dieb verschwindet. Die Polizei fahndet nach ihm, kann ihn aber nicht finden.

Auf dem Parkplatz des Iller-Centers in Senden hat ein Unbekannter am Mittwochmittag einen Mann bestohlen. Der Dieb hatte nach Polizeiangaben zunächst den Anschein erweckt, dass er für taubstumme Menschen Geld sammeln würde. Das stand auf einem Zettel an einem Klemmbrett, welches der Mann in der Hand hielt. Ein Passant wollte zehn Euro spenden. Da er allerdings nur einen 100-Euro-Schein im Geldbeutel hatte, drängte ihn der Täter dazu, den Geldschein zu wechseln. Dem stimmte der spendenbereite Mann zu und übergab dem Unbekannten die 100 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Senden

Dem Polizeibericht zufolge nahm der andere Mann das Geld und rannte davon. Anschließend sammelte ihn eine andere Person ein, die mit dem Auto herangefahren war. Der Wagen fuhr in Richtung B 28 davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)