Versuchter Einbruch in der Illerbar: Täter hinterlässt Schaden

Eine unbekannte Person hat versucht, in die Gaststätte in Senden einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Sendener Hauptstraße ermittelt die Polizei. Am vergangenen Dienstag zwischen 1 und 10 Uhr versuchte eine bislang unbekannter Person, die Eingangstüre der Illerbar aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Allerdings verursachte der Täter einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)