Verursacherin wird nach Unfallflucht ermittelt

Eine Frau beschädigt ein Auto und verlässt den Unfallort anschließend sofort. Eine Zeugin kann der Polizei einen entscheidenden Hinweis geben.

Dank einer wachsamen Passantin ist eine Fahrerflucht in Senden aufgeklärt worden. Am Samstagabend rangierte eine Autofahrerin in der Stormstraße rückwärts und stieß dabei gegen ein geparktes Auto. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Weil eine Zeugin die Situation aufmerksam beobachtet hat, konnte die Unfallverursacherin schließlich ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Bei dem Unfall entstand nach einer ersten Schätzung der Polizeiinspektion Weißenhorn ein Schaden von mehr als 1500 Euro. (AZ)