vor 35 Min.

Viele Bauvorhaben: Es tut sich einiges in Senden

Unter anderem in der Kemptener Straße in Senden soll ein neues großes Wohngebäude entstehen: Ein Wohn- und Geschäftshaus mit 14 Wohnungen ist an dieser Stelle geplant.

Plus In Senden wird viel gebaut. Eine Reihe von Projekten beschäftigen den Bauausschuss. Kritiker sagen, dass zwei Vorhaben in Wullenstetten das Ortsbild stören würden.

Von Angela Häusler

Mehrere größere Bauvorhaben beschäftigten den Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend. Dazu gehörten zwei Mehrfamilienhäuser in der Gartenstraße. Dort sollen insgesamt 28 Wohneinheiten entstehen. Für die Neubauten werden das bestehende Ein- sowie ein Mehrfamilienhaus abgerissen. Fragen hatten die Räte hier nur bezüglich der 52 Parkplätze, von denen der Großteil in einer Tiefgarage entstehen soll. Ob für das Projekt die neu aufgestellte Richtlinie zur Beteiligung von Investoren greift, wollte Helmut Meisel (Grüne) wissen. Die Antwort der Verwaltung: Nein. Denn, so erklärte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, das Vorhaben entspreche dem gültigen Bebauungsplan, damit seien die Regeln dort nicht anwendbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

