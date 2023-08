Senden/Vöhringen

vor 56 Min.

Betrügerische Spendensammler stehlen Geld: Polizei rät zur Vorsicht

Plus Unbekannte nutzten die Spendenbereitschaft von zwei Männern in Senden und Vöhringen dreist aus. Die Ermittler prüfen, ob die beiden Fälle zusammenhängen.

Von Jens Noll

Mit einer besonders dreisten Masche ist es Kriminellen in den vergangenen Tagen gelungen, in zwei Städten im Landkreis Neu-Ulm Geld zu erbeuten. Ein vermeintlicher Spendensammler knöpfte einem 28-Jährigen in Senden 100 Euro ab, in Vöhringen ging ein Mann auf ähnliche Weise vor und erbeutete 300 Euro aus dem Geldbeuteln, der im Rollator des geschädigten 91-Jährigen lag. Die Polizei prüft, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt. Ein Sprecher des Präsidiums in Kempten gibt Tipps, damit nicht noch mehr Menschen Opfer dieser kriminellen Masche werden.

Den ersten Fall betitelte die Polizei in ihrem Bericht mit "Wechselfallenbetrug". Ein unbekannter Täter erweckte demnach am Mittwoch, 2. August, auf dem Parkplatz vor dem Marktkauf im Sendener Norden den Anschein, dass er für taubstumme Menschen Geld sammeln wolle. Der Mann hielt ein Klemmbrett mit einem entsprechenden Hinweiszettel in der Hand. Ein 28-Jähriger wollte zehn Euro spenden, hatte aber nur einen 100-Euro-Schein im Geldbeutel. Der Spendensammler drängte ihn dazu, dass er den Geldschein wechseln solle. Dem stimmte der 28-Jährige nach Angaben der Polizei zu und übergab dem Unbekannten die 100 Euro. Doch der rannte mit dem Geld davon und stieg anschließend in ein Auto, das herangefahren kam.

