Betrunkene randalieren in Vöhringen und Senden

In Senden und Vöhringen haben zwei Betrunkene randaliert. Ziel der Zerstörungswut waren geparkte Autos. Einer schlug mit einer Betonstatue Scheiben ein.

Zwei Betrunkene haben am Wochenende in Senden und Vöhringen randaliert. Sie verursachten Schäden an mehreren geparkten Autos. Wie die Polizei berichtet, war am späten Freitagabend ein 20-Jähriger nach übermäßigem Alkoholkonsum in Senden unterwegs. Zunächst trat er im Bereich der Hauptstraße und Kemptener Straße gegen einen Stromverteilerkasten, der daraufhin umfiel. Der Kasten und dessen Unterbau wurden beschädigt. Anschließend ließ der junge Mann seine überschüssigen Kräfte an einer Straßenlaterne aus. Damit aber noch nicht genug. Als Nächstes erprobte er seine Trittkraft an einem geparkten Auto, was zu Schäden am Kotflügel führte. Eine Streife der Polizeiinspektion Weißenhorn nahm den Betrunkenen schließlich fest, gegen den nun wegen Sachbeschädigungen ermittelt wird. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon 07309/96550 melden.

Betrunkener schlägt in Vöhringen mit Betonstatue Autoscheiben ein

Am Samstag um kurz nach Mitternacht wiederum informierten Anwohner der Saarbrücker Straße in Vöhringen per Notruf über Person, die parkende Fahrzeuge demolierte. Die Polizei entsandte mehrere Streifen, und nach kurzer Zeit machte sie einen ziemlich betrunkenen 17-Jährigen als verantwortlicher Täter ausfindig. Der hatte zuvor fünf Fahrzeuge und eine Mülltonne beschädigt. Unter anderem schlug er mit einer Betonstatue aus einem Vorgarten die Scheiben von Fahrzeugen ein. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4200 Euro. Der Grund für die Zerstörungswut ist bisher unklar. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07307/ 9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)